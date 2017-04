Metallica, AC/DC ou encore Queen ont bercé votre adolescence (ou votre enfance, pour les plus précoces) ? Eh bien, quand ces groupes mythiques rejoignent le monde extraordinaire des enfants, on ne les voit plus du même oeil ! Un groupe a eu l'idée (brillante) de reprendre les plus grands classiques de cette façon et clairement, vous ne verrez plus jamais ces instruments de la même façon ! En fait, on vous parie même que vous les trouverez cool - même si vous n'êtes pas spécialement fan d'Hello Kitty.

The Wackids s'attaque à tous les plus grands hits rock : de Joan Jett à Queen en passant par Deep Purle, personne n'est épargné ! Et le plus beau, c'est que c'est extrêmement bien fait - au point que l'on irait bien faire un tour au rayon jouets du supermarché du coin. Après, on ne vous garantit pas le même résultat : The Wackids a beau s'amuser avec des jouets, les membres du groupe sont de véritables musiciens et artistes. Alors pour atteindre leur niveau, il va falloir tout donner !

