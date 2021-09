Met Gala 2021 : Découvrez les looks de vos artistes préférés (PHOTOS)

Ce lundi 13 septembre, ils étaient près de 400 comédiens, mannequins, sportifs, musiciens ou stars des réseaux à se presser sur le tapis rouge de la soirée du gala du Metropolitan Museum of Art (Met) à New York. Devenue en quelques années l'un des événements les plus photographiés et relayés dans la presse, cette soirée mondaine organisée au profit du célèbre musée marquait son grand retour après deux ans et demi d'absence en raison de la pandémie. Un véritable événement qui avait pour thème En Amérique : Un lexique de la mode. Et si certains ont été très inspirés par le choix d'Anna Wintour, en charge de l'organisation de l'événement, d'autres ont vraisemblablement négligé le mémo.

Déjà décrite comme la pire soirée de l'histoire du MET Gala, l'édition 2021 laisse sur sa faim des millions d'internautes qui attendent chaque année les looks des célébrités avec impatience. De la plus chic à la plus sexy en passant par la plus excentrique, tout est pourtant bon à prendre. Seulement voilà, il semblerait que cette année, ni la robe Balanciaga de Rihanna, ni la poupée angoissante de Frank Ocean et encore moins le look disco pailleté de Camila Cabello n'aient convaincu la populace avide de glamour. Un véritable soulagement pour celles et ceux qui avaient hésité avant de s'acquitter du droit d'entrée de 35 000 dollars. ouf !