Messiah de Klingande est notre #VirginFriday de la semaine !

Après quelques semaines de repos (fêtes de fin d'année obligent), le #VirginFriday est enfin de retour sur les ondes de votre radio préférée ! Et quoi de mieux pour commencer l'année que le dernier tube de Klingande en duo avec Bright Sparks ? On vous le demande. C'est en tout cas l'avis de nos équipes qui ont décidé de mettre en avant Messiah, un titre paru dans l'opus The Album, dévoilé à l'automne dernier par le producteur français. On découvre.

Comme chaque semaine, nos équipes ont décidé de vous faire découvrir un titre exceptionnel grâce au #VirginFriday. C'est donc Messiah, un titre signé Klingande et Bright Sparks qui sera mis en avant sur les ondes de Virgin Radio tout au long de la journée. On vous laisse en profiter...