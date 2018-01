Meryl Streep rejoint le casting de Big Little Lies saison 2

Fin 2017, on avait la joie d'apprendre que Big Little Lies serait de retour pour une saison 2 et ce n'est pas la seule bonne nouvelle concernant la série ! HBO vient ainsi d'annoncer, comme si le casting du show n'était pas déjà l'un des plus alléchants du moment (Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz), que Meryl Streep serait à l'affiche de la saison 2. Joli coup pour la chaîne qui signe une comédienne que beaucoup jugent comme étant LA meilleure actrice au monde, et ce ne sont pas ses 3 Oscars (pour 20 nominations) et 9 Golden Globes ( pour 31 nominations) qui viendront prouver le contraire.

The amazingly talented Meryl Streep will be joining the already breathtaking cast as Mary Louise Wright (i.e. Perry's mother) in #BigLittleLies Season 2! So exciting!! pic.twitter.com/FdxRLSFMuB — Big Little Lies (@Big_Little_Lies) 25 janvier 2018

Meryl Streep est attendue dans le rôle de Mary Louise Wright, la mère de Perry, [SPOILER ALERT ] qui pour rappel, trouvait la mort à la fin de la saison 1 de Big Little Lies. Mary Louise débarque dans la petite ville de Monterey afin de se rapprocher de ses petits enfants et comprendre les circonstances de la mort de son fils. Pour le moment, seules Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Meryl Streep ont signé pour une saison 2, les autres acteurs sont en train de renégocier leurs deals après le succès de la saison 1. Big Little Lies a déjà récolté 8 Emmy Awards et 4 Golden Globes, et avec l'arrivée de Meryl Streep, la pluie de récompenses devrait se poursuivre lors des prochaines cérémonies de remises de prix.

Petit changement à noter au générique, avec l'arrivée de la réalisatrice anglaise Andrea Arnold ( American Honey, Fish Tank) qui remplace le canadien Jean Marc Vallée, parti réaliser une autre série. Si le créateur du show David E. Kelley a déjà écrit les sept nouveaux épisodes, aucune date de tournage n'a été annoncée, on s'attend donc à devoir attendre la fin 2018 voir le début 2019 pour découvrir cette nouvelle saison de Big Little Lies qui s'annonce plus excitante que jamais.