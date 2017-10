Merk & Kremont : Sad Story, votre son #VirginFriday

Qui dit vendredi, dit forcément l'arrivée du week-end... Mais c'est aussi et surtout l'heure de savourer votre son #VirginFriday ! Après "Silence" de Marshmello en collaboration avec Khalid, il est temps aujourd'hui de mettre à l'honneur un autre titre que vous allez pouvoir écouter toute la journée sur Virgin Radio. On préfère vous prévenir : ça va être difficile de vous retenir de danser à l'écoute de "Sad Story (Out Of Luck)" du duo de DJs italiens Merk & Kremont ! Découvrez ce tube en puissance sur VirginRadio.Fr et sur les ondes radio tout ce vendredi 27 octobre 2017.

Originaire de Milan en Italie, le binôme Merk & Kremont n'a cessé d'être productif entre 2012 et 2017. Parmi les plus gros tubes réalisés avec les mains expertes de Federico Mercuri et Giordano Cremona, on retrouve "Get Get Down", "Invisible" ou encore "CIAO". Pas besoin d'être devin pour être convaincus que leur dernier single "Sad Story (Out Of Luck)" est bien parti pour devenir un carton planétaire ! Si vous habitez à Toulouse, ne manquez pas Merk & Kremont à l'Opium le 4 novembre prochain. Et croisons les doigts pour une mini tournée dans toute la France bientôt !