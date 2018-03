Meredith, Alex, Cristina, Derek... quel personnage culte de Grey's Anatomy êtes-vous ?

En presque 15 ans, on a vu passer de nombreux personnages dans Grey's Anatomy. Mais clairement, aucun n'arrivera jamais à la cheville des premiers arrivés dans la série (et ce, aussi fort que l'on puisse aimer Jackson). Parce qu'on est du genre nostalgique, on a préparé un petit quiz : alors, quel personnage culte de Grey's êtes vous ?

1. Imaginons (trois secondes) que vous faites médecine. Quelle spécialité vous ferait rêver ? a La chirurgie cardiaque, sans hésiter !

b La pédiatrie, vous adorez les enfants

c Franchement ? Aucune idée

d La neuro ! Le cerveau vous fascine

e Et pourquoi pas la chirurgie plastique ?