Mémorise t-on mieux lorsqu'on écrit au stylo ou au clavier ? Une étude répond... 

Une étude réalisée en 2014 par des chercheurs des universités de Princeton et de UCLA publiée dans Psychological Science a montré que la prise de note manuelle est plus efficace que la prise de note sur un ordinateur. En effet, alors que ces appareils sont désormais monnaie courante dans les écoles et les universités, de moins en moins de personnes utilisent la prise de note pour mémoriser des discours. Une mauvaise habitude pour des chercheurs qui affirment que la prise de note sur clavier n'a pas la même efficacité que la prise de note manuscrite. En écrivant à la main, les étudiants font davantage fonctionner leurs méninges.

Toutefois, il avouent tout de même que les notes prises au clavier sont plus denses et plus complètes et qu'il sera plus aisé de les consulter. Cet avantage est néanmoins largement supplanté par l’apprentissage provenant d’une prise de note traditionnelle qui met en jeu des mécanismes cognitifs plus sophistiqués, et un processus mental de traitement de l’information permettant un apprentissage approfondi. Alors, et vous ? Vous êtes quelle team ?