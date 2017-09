Le Meilleur du Virgin Tonic avec Victor du lundi au jeudi de 21h à 23h

Vous n’êtes pas disponible entre 7h et 10h pour écouter Camille Combal animer le Virgin Tonic ? C’est bien dommage pour vous ! Heureusement que vous pouvez compter sur la session de rattrapage du lundi au jeudi de 21h à 23h avec Le Meilleur du Virgin Tonic. Une émission présentée par Victor, que les auditeurs de l’antenne locale de Marseille connaissent bien, et qui a fait ses preuves cet été au niveau national. Vous allez donc le retrouver très régulièrement à l’antenne de Virgin Radio cette année. L’animateur animera aussi le Top Virgin Radio de 23h à minuit du lundi au jeudi, Electroshock de 21h à minuit le vendredi. Il sera aussi la voix qui vous accompagnera le samedi de 16h à 19h et le dimanche de 16h à 18h.