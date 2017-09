Le Meilleur du Virgin Tonic avec Pierre Alex samedi de 6h à 9h

Pierre Alex vous accompagne toute la matinée du samedi de 6h à 12h. Mais entre 6h et 9h, c’est avec le Meilleur du Virgin Tonic qu’il vous réveille. Soit un best of de trois heures des meilleurs moments de la matinale de Camille Combal. Si vous ne vous êtes pas levés assez tôt pendant la semaine et que vous n’étiez pas non plus derrière votre poste les soirs de semaine pour écouter le Meilleur du Virgin Tonic présenté par Victor, votre session de rattrapage c'est définitivement le samedi de 6h à 9h !