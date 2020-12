Meghan Markle et le Prince Harry signent un contrat de plusieurs années avec Netflix

Accrochez-vous, Netflix n'a pas fini de vous étonner ! Peut-être avez-vous binge-watché en quelques jours la quatrième saison de The Crown, peut-être êtes-vous encore en train de suivre Le Jeu de La Dame. Peut-être même regardez-vous l'un des nombreux films de Noël proposés par la plateforme ! Tous les ans, Netflix nous surprend avec du contenu inédit (et presque addictif). Or, côté surprise, la plateforme ne fait pas les choses à moitié : tenez-vous bien, elle vient de signer un contrat de plusieurs années avec Meghan Markle et le Prince Harry - c'est en tout cas ce qu'annonce le New York Times.

« Nous nous concentrerons sur la création de contenus qui informent mais aussi donnent de l'espoir. En tant que nouveaux parents, il est également important pour nous de créer des émissions familiales inspirantes. L’audience unique de Netflix nous aidera à toucher un maximum de personnes et à faire avancer les choses », a ainsi déclaré le couple. Ce n'est pas la première fois que le Prince Harry participe à ce type de projet : pour rappel, le britannique a travaillé aux côtés d'Oprah Winfrey sur une série consacrée à la santé mentale (pour AppleTV+). De son côté, Meghan Markle (actrice renommée) a déjà prêté sa voix à l'un des projets de Disney.

« Nous sommes incroyablement fiers qu'ils nous aient choisis comme pour ce projet et nous sommes enthousiastes à l'idée de raconter avec eux des histoires qui pourront aider à renforcer la résilience, éveiller les consciences et améliorer les connaissances de chacun à travers le monde. », a déclaré Ted Sarandos, qui n'est autre que le codirecteur général et directeur du contenu de la plateforme.

Il faudra patienter encore un peu avant de voir ce que le couple nous réserve...!