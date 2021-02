Chaque semaine, Virgin Radio revient avec vous sur les news insolites les plus marquantes. Cette fois, on sort nos plus jolis carnets roses : Meghan Markle et le prince Harry viennent d'annoncer l'arrivée de leur deuxième enfant tandis que Kit Harrington et Rose Leslie viennent tout juste de devenir parents. Enfin, sans transition, on termine avec nouveau trailer pour Grey's Anatomy.

Meghan Markle et le Prince Harry attendent un deuxième enfant

C'est la plus belle nouvelle de la semaine : après avoir eu le courage de prendre la parole publiquement pour évoquer sa fausse couche en novembre dernier (en espérant faire changer les mentalités), c'est avec une très belle nouvelle que Meghan Markle est sortie de son silence récemment : le couple attend son deuxième enfant et compte donner une interview à la grande Oprah Winfrey. De quoi réveiller un peu la famille Royale.

Rose leslie et Kit Harrington

Autre bonne nouvelle, Rose Leslie et Kit Harrington (qui se sont connus sur le tournage de Game of Thrones) ont annoncé être parents pour la première fois !

Un trailer pour Grey's Anatomy

En attendant le retour de Grey's Anatomy sur nos écrans en mars prochain, ABC a partagé la bande-annonce de ce qui s'annonce être un épisode haletant : la série médicale sera en crossover avec Station 19 (son spin-off) et clairement, on attend de l'action.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !