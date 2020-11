McDonald's va lancer une gamme 100% végétarienne

Depuis quelques temps, les français s'engagent à manger moins de viande. Il y a ceux qui le font par conviction et ceux qui, pour prendre soin de leur santé, choisissent de réduire leur consommation. Il faut dire que de nombreux restaurants proposent aujourd'hui une alternative à ceux qui souhaiteraient consommer moins de viande. Et justement, la chaîne de fast-food McDonald's a choisi de suivre le mouvement en proposant une gamme 100% végétarienne aux consommateurs français.

Le burger végétarien arrive chez Mcdonald's

Les restaurants basés en Allemagne, en Italie ou en Suède proposent d'ores et déjà ce type de menu. Maintenant, c'est donc l'héxagone qui s'y met ! Ainsi, la chaîne a testé des burgers avec steak à base de plantes signé Beyond Meat. Le McPlant serait composé d'une "galette juteuse à base de plantes et servi sur un petit pain chaud aux graines de sésame avec toutes les garnitures classiques". Si le burger séduit, alors la chaîne étendra sa gamme.