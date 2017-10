Teasé depuis plusieurs semaines, le burger végétarien de McDonald's arrive enfin en France ce mardi 10 octobre. Cela fait des années que ce sandwich est réclamé par les végétariens français ayant envie de fast food et jaloux des autres pays où il existait dans différentes versions. Dans l'Hexagone il s'appelle donc Le Grand Veggie et se compose d'une galette panée aux légumes et à l'emmental, du chou rouge, du chou blanc, de la salade, des tomates et une sauce au pesto rouge. Une recette alléchante qui devrait trouver un nouveau public jusqu'ici McDonald's ne proposant que des recettes à la viande, au poisson ou aux fruits de mer.

Le Grand Veggie ne conviendra cependant pas aux vegans puisqu'il contient des produits laitiers mais c'est déjà un bon début pour McDonald's France. A noter qu'il s'agit d'un burger temporaire, il ne sera disponible que jusqu'au 26 novembre mais qui c'est, peut-être deviendra-t-il un indispensable de la carte de McDonald's France ? Les végétariens pourront également tester la salade manhattan veggie qui est plus ou moins une transposition du Grand Veggie avec de la salade à la place du pain, et des tomates cerises, de la pomme et du raisin à la place du pesto ! Alors, prêts à devenir végétariens avec McDonald's ?