McDo qui livre à domicile en France, c'est peut-être pour bientôt !

Selon le journal anglais The Independant, le groupe envisagerait de "répondre à une demande de ses clients" en lançant le McDelivery pour concurrencer Deliveroo ou encore Foodora. Rappelons que ce service est déjà disponible en Corée du Sud et en Chine et qu'il est en test aux USA pour vérifier que les livreurs garantissent une livraison en 10 minutes. Croisons les doigts pour que ça arrive bientôt chez nous !

En parallèle, la chaîne américaine se prépare à lancer une nouvelle application qui permettra aux utilisateurs de commander et payer leur repas directement en ligne, ce qui pourrait en effet d'avérer pratique en cas de livraison. Cette nouvelle est donc plutôt bonne pour tous ceux qui raffolent de McDo mais ont une flemme sans nom à l'idée de devoir se déplacer jusqu'au restaurant le plus proche. Espérons que cela soit mis en place rapidement en France et que ce soit aussi effectif que promis !