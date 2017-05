McDo, Burger King, Starbucks... Les menus secrets des fast food dévoilés !

Vous êtes des adeptes des fast food tels que McDonald’s, Burger King ou encore Starbucks mais en avez marre de toujours ces mêmes produits ? Les Big Mac, les Double Whooper, les Frappuccino Chocolat c’est sympa cinq minutes mais mis à part quelques nouvelles propositions à durée limitée, on a l’impression de boire et manger toujours les mêmes choses ! Et si on vous annonçait qu’il existe en réalité des menus secrets disponibles dans chacun de ces fast food qui ne sont pas à la carte ? Les trois youtubeurs AnnaRvr, Théo Gordy et Anthonin étaient à Los Angeles et a décidé de tester pour vous ces recettes à priori inconnues au bataillon. Apparemment, certaines sont tellement secrètes que même les serveurs n’en sont même pas au courant. Découvrez leurs impressions dans leurs trois vidéos pleine d’humour ci-dessous :

Au Mcdo, ils ont testé la sauce Big Mac pour les frites bientôt commercialisée, les pancakes à la saucisse, oeuf, bacon et fromage, le Pico Guacamole Chicken, les Hash Browns, le Buttermilk Chicken, le Grilled Cheese, le WTF Burger avec sirop d’érable et moutarde ainsi que la tarte signature à la fraise. Côté Burger King, il faudra essayer le Rodéo Burger, le Burger 3 étages, le Chicken Fries, le Hot Dog Grillé, le Vegan Burger, le Milkshake avec des céréales et le Gâteau aux snickers. Enfin au Starbucks, le Red Velvet, le Purple Drink, le Raspberry Caramel Macchiato, l’Apple Pie Frappucino et le Coton Candy étaient mis à l’honneur. Pas sûr que vous puissiez vous les procurez en France, mais vous pouvez toujours essayer lors de votre prochain passage dans l’une de ces enseignes, vous nous en direz des nouvelles !