MC Solaar et Alice Merton dans le Lab Virgin Radio, redécouvrez leurs interviews et leur live

Dimanche 3 septembre c'était la reprise du Lab Virgin Radio sur Virgin Radio. Ce week-end vous avez donc pu découvrir un tout nouvel animateur aux commandes de l'émission, Lionel Virgille. Celui ci a pris ses marques et imposé son style sans aucun accroc. Pour la rentrée, le programme était alléchante, d'un côté la prometteuse Alice Merton et de l'autre le retour d'un vétéran, MC Solaar. Si vous n'étiez pas derrière votre poste de radio pour écouter l'émission en direct, on vous propose un récap des meilleurs moments avec les vidéos du live d'Alice Merton ainsi que l'interview de MC Solaar. Ce dernier vient de sortir Sonotone, son premier titre en dix ans et sortira un nouvel album en novembre. Il avait donc beaucoup beaucoup de choses à raconter à Lionel !

Solaar sur Virgin Radio interview et nouveau single à découvrir!!! #dream pic.twitter.com/ilheCOAJpT — LeLabVR (@LeLabVR) 3 septembre 2017