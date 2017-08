MC Solaar et Alice Merton dans le Lab Virgin Radio ce dimanche

C'est enfin la rentrée ! Il est temps de reprendre les bonnes habitudes chez Virgin Radio à partir de cette semaine : le gros événement de cette rentrée 2017, c'est forcément l'arrivée de Cauet avec Cauet S'Lâche. Mais il y a des rendez-vous qui ne changent pas... Tous les dimanches à partir de celui-ci, Virgin Radio vous propose de finir la semaine en beauté avec le Lab Virgin Radio animé par Lionel (qui remplace le précédent Lionel) ! Et pour le grand retour de l'émission musicale, l'animateur reçoit deux invités prestigieux... On n'aurait pu rêver mieux que MC Solaar et Alice Merton pour lancer la nouvelle saison de la meilleure façon qu'il soit ! Rendez-vous ce dimanche 3 septembre de 20h à minuit pour passer la totalité de votre soirée avec les deux artistes !

Après dix ans d'absence (et il nous a manqué !), MC Solaar s'apprête à faire son grand retour ce vendredi avec un tout nouveau single, "Sonotone", qui précèdera logiquement l'arrivée d'un huitième album pour le rappeur respecté dans le monde entier. L'occasion parfaite d'aborder avec lui sa riche carrière et plus encore durant le Lab Virgin Radio ! L'autre invitée de l'émission est Alice Merton que vous connaissez forcément pour son tube "No Roots", extrait de l'ep qui porte le même nom. Affichant plus de 22 millions de vues sur YouTube, ce titre laisse présager le meilleur pour son avenir. En plus d'accorder une interview à Lionel, la chanteuse germano-britannique jouera en live dans nos studios ! N'oubliez pas, MC Solaar et Alice Merton dans le Lab Virgin Radio c'est ce dimanche 3 septembre de 20h à minuit !