MC Solaar a fait son grand retour dans les charts avec Geopoétique, un album excellent qui, évidemment, a séduit le public. L'opus a été salué tant par le public que par la profession puisqu'il a remporté une Victoire de la Musique (Album de Chansons). Côté single, il a commencé fort en dévoilant Sonotone - sacré single d'or. Maintenant, c'est au tour d'Aiwa de poursuivre la promotion de disque et ce, même s'il a déjà fait ses preuves.

Pour Aiwa, MC Solaar a donc opté pour un cadre idyllique (nous ausis, on irait bien "buller" et "chiller" au bord d'une piscine). Les couleurs sont vives, acidulées et nous donnent clairement envie d'être en vacances. Aiwa a tout pour devenir le prochain tube de l'été et on ne vous donne pas cinq minutes pour aller chercher vos maillots - même si on a connu meilleure météo.