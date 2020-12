Matthieu Chedid et Vanessa Paradis se retrouvent dans un live d'anthologie (VIDEO)

"La Seine, pour les grands petits enfants.. bon dimanche à tous ????…" peut-on lire en légende de la dernière publication de Matthieu Chedid sur Facebook. Déjà aimée par plus de 22 000 internautes en seulement quelques heures, la vidéo nous montre Vanessa Paradis et -M- plus en forme que jamais ! On aperçoit les deux artistes trônant dans une pièce décorée de quelques instruments de musique et d'objets de Noël et en train d'interpréter le célèbre titre La Seine. Un moment à la fois intime et bon enfant qui nous replonge dix ans en arrière. Sorti en 2011 sur la bande-originale de Un monstre à Paris, ce titre va rapidement se hisser en tête des charts français. Il réunit deux des artistes les plus populaires de leur génération et son clip, réalisé par Bibo Bergeron, sera même récompensé par la Victoire de la musique du meilleur vidéo-clip de l'année en 2012.

Forcés de se produire en live virtuel en raison de la crise sanitaire actuelle, Vanessa Paradis et -M- nous prouvent, une fois de plus, toute l'étendue de leur talent. Et ce, même face à ce genre d'exercice auquel ils ne sont pas forcément habitués. Mais assez parlé, on vous laisse profiter du moment présent, et en l'occurence, c'est juste au-dessus que ça se passe !