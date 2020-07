Matthieu Chedid collabore avec Rodrigo y Gabriela sur un titre inédit (AUDIO)

Voilà une nouvelle qui devrait probablement intéresser les fans de Matthieu Chedid. Et il sont nombreux ! Quelques mois après avoir remporté un Grammy Awards dans la catégorie "Best contemporary instrumental album" pour son album Mettavolution, le duo folk-rock mexicain Rodrigo y Gabriela vient tout juste de dévoiler une collaboration avec -M-. Dores et déjà disponible sur les plateformes spécialisées, le titre intitulé Mettavolution (Au Coeur du Coeur) est le résultat d'une collaboration aussi inattendue que réussie.

Pour la petite histoire, c'est en découvrant le titre original joué à la guitare acoustique que l'artiste français a l'idée de chanter les paroles tirées d'un poème de sa grand-mère (la célèbre Andrée Chedid) et intitulé Au cœur du cœur. Une association originale et une magnifique rencontre humaine qui s'achèvent sur le tout premier morceau chanté de la discographie de Rodrigo y Gabriela. On vous laisse en profiter.