Matt Simons : "Je veux faire de la musique cathartique" (INTERVIEW)

Il y a des artistes solaires, des artistes qui nous encouragent -par leur aura- à faire mieux et à faire du monde un endroit meilleur. Matt Simons, qui signe justement un morceau intitulé We Can Do Better est de ceux là : découvert en France avec Catch & Release, l'artiste a fait du chemin, prouvant qu'il ne serait pas le chanteur d'un seul tube. Il y a quelques semaines, il se produisait d'ailleurs à Paris (au trabendo, ndlr). Avant cela, Matt Simons a pris le temps de discuter un peu avec nous. Au programme, le succès de Catch & Release et l'envie de faire une musique "cathartique".

Devant le succès incroyable de Catch & Release, n'importe qui aurait eu le tournis. pour rappelle, sur les plateformes de streaming, le titres a cumulés les millions d'écoute. Alors, comment réagit-on dans ces cas-là ? Qu'est-ce qui peut bien nous passer par la tête devant un tel engouement ? : "C'était bizarre", repond Matt Simons. "Je l'ai écrite et sortie deux ans avant que la chanson ne monte dans les charts. A une telle echelle, c'était mon premier gros titre, il a eu un grand succès en Europe. Et je me suis dit "WOW, c'est fou". Et l'idée que des millions de personnes aient pu se créer leur propre interprétation, c'est justement ce qui a plu à l'artiste : "Les gens se l'approprient, c'est le jeu. Une chanson peut être interprétée de plusieurs façons et c'est justement ce qui est géniel. C'est ouvert à l'interprétation de chacun".

Matt Simons a ensuite réitéré avec We can do Better. La question restait de savoir si le succès de son single précédent n'avait pas fait naître une certaine pression en lui : " Au contraire", explique t-il. ",Je me disais qu'avoir une grosse chanson comme celle-ci allait m'aider : les gens se souviendraient de mon nom ! Ca présente plus d'opportunités, pas nécessairement de pression."

Si le titre passe en boucle sur les ondes, on vous conseille vivement de jeter un oeil au clip (on vous le promet, il devrait vous rendre optimiste) : "C'est très difficile d'etre optimiste de nos jours", avoue t-il. "Mais c'est cette vidéo qu'il fallait tourner parce qu'elle capture vraiment l'esprit de la chanson. En plus, je n'avais pas besoin d'être dedans : les enfants ont pris toute la place !"

Et justement, dans un monde où il est extrêmement difficile de faire preuve d'optimisme, dans un monde où le 2.0 règne, comment faire pour améliorer les choses ? "On doit changer nos prorités", répond Matt Simons. "On doit changer les choses qui sont justement importantes pour nous. On sera déçu dans le futur si on ne change pas les choses maintenant. Ca commence avec notre société, par exemple : les réseaux sociaux et notre dépendance. Les ados sont en compétition constante pour être le plus heureux, le plus doué... c'est un jeu stupide : les gens finissent déprimés et c'est quelque chose que l'on devrait changer. Je poste moi-même sur Instagram alors je suis tout aussi responsable ! Mais c'est un comportement que nous devrions changer".

Vous le savez sûrement, Matt Simons a dévoilé une nouvelle chanson, Make It Out Alright :"Je suis toujours anxieux avant de sortir de nouveaux morceaux", confesse t-il. "Je ne sais jamais si les gens vont apprécier. Sortir de nouveaux titres, c'est vraiment ce qui, pour moi, est le plus stressant. Avec Made it Out Alright , je me suis demandé ce que je dirais à une version plus jeune de moi . Je me souviens, quand j'avais entre de 16 et 20 ans et que j'avais choisi la musique en tant que métier, de la difficulté qui allait avec. J'enchaînais les ruptures et je me sais que je me sentais perdu. Je me demandais si c'était juste moi ou si justement, tout le monde ressentait la même chose. Eeeet... tout le monde ressent la même chose ! Je sais que si j'avais pu me parler à l'époque, je me serais dit que tout irait bien".

Ces morceaux annoncent un nouvel album et lorsqu'il en parle, Matt Simons fait preuve d'honnêteté : "J'ai trouvé ma voie", avoue t-il en souriant. "J'y travaille, en tout cas. J'essaie de capturer les sentiments, les choses que je veux vraiment dire.. j'espère faire de mieux en mieux. Je ne sais pas si un jour je trouverais LE son qui me correspond vraiment mais en tout cas, je ne vais pas arrêter de chercher. Je réalise aussi que je veux faire de la musique cathartique : je suis une personne anxieuse. Cet album, avec la chance, exprimera ça." Il faudra patienter avant de l'avoir entre les mains mais en tout cas, ça donne envie !

De passage au Trabendo, il y a quelques semaines donc, le chanteur a joué "de nouvelles choses, environs trois ou quatre chansons" aux fans venus l'applaudir. Et déjà, on attend son prochain passage en France avec impatience ! En attendant, revivez son passage dans le Lab Virgin Radio.