Matt Simons : Amy's Song, le clip touchant qui rend hommage à la cause LGBT !

Matt Simons met à l'honneur la cause LGBT dans un clip émouvant. Avec Amy's Song, il compte bien toucher les conscience et appeler à plus de tolérance. Pour ce nouveau single, le chanteur américain s'attaque à un sujet encore bien trop tabou. Co-écrit avec Amy Kuney (artiste lesbienne ayant grandi dans un milieu conservateur), le morceau est engagé. Tout comme son clip, réalisé par Kris Pow. Dans ce dernier, les paroles se dévoilent par le biais de pancarte, tenues par une quarantaines de personnes, issus de la communauté LGBT +.

"Nous espérons que tout le projet d’Amy’s song sera utilisé comme un instrument permettant d’instiller la fierté, de construire une communauté et d’encourager l’acceptation de tous et de toutes

" confie-t-il.

Accompagné du clip, un site internet sur lequel est expliqué le projet qui entoure le morceau. Les profits générés par le clip seront directement reversés à la Fondation des Nations Unies afin d'aider à promouvoir l'égalité, la tolérance et les droits de la communauté LGBT+. Un tour de force qu'on se doit de saluer...