Matt Bellamy, leader de Muse, dévoile son titre solo Tomorrow's World (VIDEO)

Il faut croire que le confinement a du bon ! Du moins, c'est ce que l'on s'efforce de penser après avoir écouté le titre en solo de Matt Bellamy, leader de Muse. Dévoilé le 8 mai dernier, le morceau intitulé Tomorrow's World a été écrit et enregistré par l'artiste britannique durant le confinement. Ce dernier s'efforce de nous transmettre un message positif et plein d'espoir concernant l'après-COVID-19. Accompagné d'un piano et de sa célèbre voix, le chanteur nous livre une chanson lumineuse et parfaitement réussie. La preuve, après le titre Pray (High Valyrian), présente sur la bande-originale de Game of Thrones, que Matt bellamy n'a aucun mal à s'en sortir tout seul.

Interrogé sur cette sortie inattendue, le chanteur a tenu à expliquer les raisons qui l'ont poussé à sortir Tomorrow's World : "Je n’ai jamais pensé à vraiment faire beaucoup de choses en dehors de Muse car on s’amuse tellement ensemble, mais là avec le confinement , je cherche tous des moyens de m’occuper. Je voulais vraiment faire quelque chose qui capture les sentiments que j’éprouvais. C’est un moment où je me suis re-connecté avec les choses simples de la vie et où j’ai essayé de envisager le futur de manière optimiste. Je voulais aussi que ce titre soit une sorte de marqueur temporel qui me rappellera toujours cette période. En tant que compositeur j’aime écrire des titres qui me renvoient a des moments précis. C’est une chanson très personnelle et intime que j’ai enregistré moi même, je sentais que c’était plus approprié de la sortir sous mon nom que sous Muse."