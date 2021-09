Matrix 4 : La bande-annonce nous en dévoile un peu plus sur l'intrigue du nouveau volet ( VIDEO) 

Matrix : Résurrections est probablement l'un des films les plus attendus de cette fin d'année ! Composée de trois films sortis entre 1999 et 2003, l'une des sagas de science-fiction les plus célèbres de la planète devait initialement faire son grand retour en 2021. Crise du coronavirus oblige, la sortie du long-métrage a été retardée de plus d'un an. Désormais prévu pour le 15 décembre prochain au cinéma, ce nouveau volet devrait mettre à l'honneur certains des acteurs et actrices phares comme Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, même s'il semblerait que d'autres ne soient pas de la partie. Des têtes bien connues du grand public que l'on a pu retrouver dans la bande-annonce officielle de ce nouveau projet, dévoilée il y a quelques jours. Un véritable moment d'anthologie et un bond fracassant dans le passé.

Réalisé par Lana Wachowski, Matrix : Résurrections devrait attirer de nombreux spectateurs à travers le monde. Un public de conquis qui vient de découvrir avec stupeur que, seize ans après leur mort dans le volet précédent, Néo et Trinity étaient finalement ramenés à la vie par la réalisatrice. D'où le titre du long-métrage. Si aucune autre information n'a été révélée dans la vidéo de plus de deux minutes, on sait déjà que les deux personnages principaux sont frappés d'amnésie et ne se reconnaissent plus l'un l'autre. De quoi alimenter comme il se doit le scénario de ce quatrième épisode de Matrix et redorer le blason, légèrement terni par le troisième volet, de cette saga de science-fiction absolument iconique !