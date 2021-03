Mathieu des Longchamps : découvrez Vivo En Panama, son album qui va vous faire voyager

"Ses premières années Mathieu les a vécues au Panama, à la Guaira, dans une cabane sur pilotis isolée de tout, entre jungle et océan. Une enfance ou les nuits étaient 'bercées par le flow lent de l’océan' lorsque les vagues venaient mourir sous la maison, avant le petit matin qu’annonçaient les singes hurleurs. Il s’envole grandir à Paris. Avant de faire de la guitare son instrument, il a touché à la harpe, aux percussions, au piano" précise le dossier de presse bien rempli que les équipes de l'artiste ont envoyé aux radios. De tout cela, le jeune homme a décidé d'en faire un album, Vivo En Panama, qui sera disponible le 26 mars prochain. Porté par le titre Là-bas, dont le clip a été révélé il y a quelques semaines (voir ci-dessous), ce projet s'apparente davantage à un retour aux sources dans lequel il nous offre une folk caribéenne interprétée aussi bien en français qu'en espagnol. Et ce n'est pas tout.

En parallèle de ce premier album composé de quatorze titres, Mathieu des Longchamps devrait également sortir, au printemps 2021, un documentaire intitulé, là-encore, Vivo En Panama. Très marqué par son enfance dans ce pays d'Amérique centrale, le jeune homme tente ici de remonter le temps. "Ce film, c’est un peu le disque en images. Une sorte d’introduction. Mon idée au départ, c’était de retourner au Panama et de me lancer dans une expédition. C’était un rêve que j’avais depuis longtemps. L’aventure, pour moi, c’est quelque chose de crucial. Un rêve de gosse. C’était ça l’idée" raconte t-il à propos de cette aventure extraordinaire. Deux projets extrêmement liés qui devraient introduire ce voyageur emprunt de liberté et cet artiste aux multiples facettes aux yeux du grand public. Quant à sa musique, il suffit de se pencher encore une fois dans le dossier de presse pour y trouver sa description parfaite : "paradoxale et mystérieuse, simple et secrète, fédératrice et intime".