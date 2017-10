Mat Bastard : Stand As One, le teaser de Zombillénium qu'il faut voir d'urgence

Patience, la sortie de Zombillénium est prévue pour le 18 octobre prochain ! Le film inspiré de la bande dessinée d'Arthur de Pins devrait débarquer sur grand écran d'ici quelques jours et pour faire patienter le public, rien de mieux qu'un petit aperçu des personnages... avec un teaser musical ! Pour rappel, c'est Mat Bastard - qui double d'ailleurs le personnage de Sirius- qui s'est chargé de la bande originale. Si vous avez suivi l'actualité de l'ancien leader de Skip The Use, alors vous savez que son premier album solo est sorti il y a quelques mois et que dessus, on retrouve Stand As One. Or, c'est justement ce morceau qui accompagne le film d'animation.

Le teaser est court, certes, mais il permet de se familiariser avec tous les personnages (dans l'hypothèse où certains n'auraient pas lu la BD). Gretchen, Sirius et tous les autres font le show et ce n'est (très) léger aperçu de ce que le film réserve.

Parc d’attractions peuplé de vrais monstres, Zombillénium accueille l’aventure d’Hector, un humain contrôleur des normes qui est sur le point de fermer l’établissement. Francis, le Vampire Directeur du Parc n’a d’autre choix que de l’embaucher pour éviter qu’Hector ne révèle la véritable identité des monstres. Désireux de revoir sa fille vivant à l'extérieur, Hector fera tout pour échapper à ses nouveaux collègues Zombies, Loups-Garous et Vampires. Alors qu’il était venu pour tout fermer, Hector ne pourrait-il pas devenir la nouvelle attraction phare de Zombillénium ?