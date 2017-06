Mas Des Escaravatiers : Le plus petit des grands festivals de France avec Virgin Radio

Depuis le 3 juin, le festival Mas Des Escaravatiers a ouvert ses portes à Puget sur Argens et si vous êtes dans le coin vous auriez bien tort de ne pas y faire un tour ! L’événement, en plus de sa programmation des plus alléchantes, propose un cadre idyllique en plein milieu des vignes. La scène est à 3 mètres de la piscine, sous les oliviers et on y retrouve une ambiance de festival de vacances, comme à la maison. L’esprit y est familial, et écolo qui plus est (food truck bio et vin des vignes alentours au programme !) Côté line-up, on notera notamment les concerts de Broken Back le 6 juillet, Petit Biscuit le 17 juillet, Benjamin Biolay le 28 juillet ou encore Cocoon le 29 juillet ! Qu’est-ce que vous attendez encore pour prendre vos places ?

Bonne nouvelle, il reste encore quelques places pour les concerts ! Allez donc jeter un coup d’oeil à la billetterie officielle de l’événement et la programmation complète, d’autres très jolis noms vous attendent. Pour info, cette 15e édition du festival Mas Des Escaravatiers s’achèvera le 19 août avec Le Peuple de l’herbe. On se retrouve là bas, autour de la piscine ou ailleurs !