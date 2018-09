Mary Poppins Returns, un nouveau trailer magique dévoilé !

Emily Blunt dans la peau de Mary Poppins ? On signe de suite. L'actrice s'est glissée dans la peau de la nourrice la plus connue du monde, le temps de Mary Poppins Returns, un nouveau film signé Disney. Alors que les reboots sont dans l'ère du temps (autant au cinéma qu'à la télévision - il suffit de voir les reboots de Sabrina ou même de Veronica Mars), Mary Poppins elle, sera bel et bien de retour. Oui, on vous parle bien d'une suite. Les enfants Banks ont, certes, bien grandi mais leur nounou n'a pas changé. Et forcément, elle est de retour pour remettre un peu de magie dans leur vie.

Ce trailer, plein de magie, nous donne clairement envie de vieillir de quelques mois. Le 19 décembre prochain donc, Emily Blunt sera donc sur nos écrans avec, à ses côtés, William Weatherall Wilkins et Meryl Streep - rien que ça. Et en attendant le jour J, on vous conseille de revoir les bande-annonces en boucle, histoire de passer le temps.