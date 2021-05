Marvel ne chôme pas - loin de là. Alors que le monde entier attend encore de découvrir la véritable histoire de Black Widow sur grand écran, une toute nouvelle équipe de Super Héros s'apprête à bousculer les cinés : The Eternals a sa première bande-annonce et vous allez voir, c'est du grand Marvel. Réalisé par Chloé Zhao, ce nouveau film s'annonce plus qu'ambitieux. Et, petit bonus, il nous offre un casting parfait.

Dans ce nouveau long-métrage, Angelina Jolie sera ainsi aux côtés de Ricchard Madden mais aussi de Kit Harrington. Et ce n'est pas tout ! L'actrice Salma Hayek fera aussi ses premiers pas dans le MCU, avec notamment Gemma Chan. Côté intrigue, il sera question de la fin du monde (rien de nouveau de ce côté là) : les Eternals sortiront de l'ombre, contraints de prendre part au combat face aux déviants. "Dans les comics, les Eternels et les Déviants ont été créés par les Célestes, des entités cosmiques d’une incroyable puissance et dotés d’une apparence humanoïde gigantesque", explique le Journal du Geek.

Entre ses costumes, ses effets spéciaux à couper le souffle, ses décors et -évidemment- son casting, The Eternals s'annonce comme LE film à ne pas manquer cette année.