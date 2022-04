Marvel : Iron Man roi de la punchline, retour sur ses plus belles répliques

Iron Man est de loin l'un des superhéros favoris des fans de l'univers Marvel. Les raisons ? Sa classe légendaire (évidemment), son intelligence mais aussi (et surtout) son humour : Qu'il porte son armure ou pas, Tony Stark s'est imposé comme le maître de la punchline. Et pour célébrer l'anniversaire de son interprète, on a listé ses plus belles répliques. C'est cadeau.

#1. "Votre mère sait-elle que vous portez ses rideaux ?" - Iron Man à Thor

La première rencontre entre Thor et Iron Man : une affaire de style.

#2. "On a un Hulk." - à Loki

Loki à une armée et Tony, lui, à un Hulk. Et ça, ça fait toute la différence.

#3. "Sans rancune Point Break, t'as un sacré coup de poing." - à Thor

Thor n'a pas été épargné par Stark. Quand ce n'est pas Shakespeare, c'est Point Break... la coupe de cheveux, forcément.

#4. "Tu ferais bien de te serrer Legolas." - à Hawke

Hawke et son arc auraient clairement mérité une place dans le Seigneur des Anneaux.

#5. "Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de faire partie de votre boysband." - à Nick Fury

Le dit boysband étant, évidemment, les Avengers.

#6. "Génie, milliardaire, playboy, philanthrope."

Toujours se décrire avec humilité. Toujours.

#7. "Je suis désolé, la Terre est fermée aujourd'hui"

Parce que non, ce n'est pas okay de voir des Aliens envahir la Terre comme bon leur semble.

#8. "Il y a des jours où j’écraserais bien mon poing sur votre magnifique dentition"

Une classe inimitable.

#9. "Est-ce que vous êtes sérieusement en train de me dire que votre plan pour sauver l'univers se base sur "Retour Vers le Futur" ?

Et, nous serons tous d'accord pour reconnaître que Retour Vers le Futur est un chef d'oeuvre.

#10. "On est les Avengers, pas les Prevengers, non ?"

Bonus - "La vérité c'est que... Je suis Iron-Man"

LES FRISSONS !!

Bonus 2 : "UNDEROOS !!", à Spider-Man

Sans commentaire.

Bref, Tony Stark sera souvent imité mais jamais égalé.