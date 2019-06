Marvel dévoile les premières images de Loki, sa première série pour Disney+

Loki ne devrait plus tarder avant d'être de retour sur nos écrans ! C'est en tout cas la promesse faite par Marvel concernant la première série produite pour la plateforme Disney+. Et si pour le moment peu d'informations avaient fuité, aujourd'hui on a le droit à une première image et de nouvelles infos. On apprend ainsi que le concept tournerait autour de l'histoire de Loki (le demi-frère de Thor qui a fait sa première apparition en 2011) présent sur la planète terre en 1975. Un retour dans le passé qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur le présent...

Premier aperçu de la série #Loki !La théorie selon laquelle le demi-dieu se baladera à travers les époques semble se confirmer. pic.twitter.com/MMAVJB7yT8 — DisneyPlus News (@DPlusNews) 9 juin 2019

Au mois d'avril dernier, Disney organisait sa réunion des investisseurs. A l'époque, peu de choses avaient fuité sur les futures séries, mais une photo de la conférence avait quand même été volée. Cette photo n'était jamais sortie jusqu'à aujourd'hui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce teaser révèle quelques informations. En effet, on comprend que la série se déroulera bien dans les années 70. De plus, on connait dorénavant le logo de la série, qui joue entre lettres minuscules et capitales. Vivement la diffusion.