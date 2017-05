Quotidien est l’une des émissions les plus populaires du PAF. Chaque jour, le show diffusé sur TMC traite de l’actualité d’un oeil affuté et humoristique, le tout présenté par le charismatique Yann Barthès et sa bande de journalistes dynamiques. Parmi eux, on retrouve le jeune Martin Weill, 30 ans, qui a fait ses débuts à la télévision dans l’émission Le Supplément avant d’intégrer l’équipe du Petit Journal (l’ex-Quotidien) en 2013. Très vite, il attire l’attention des téléspectateurs par son professionnalisme et la justesse de ses propos, et désormais il est même devenu la coqueluche de ces dames. On vous explique en quatre points pourquoi elles sont toutes folles de lui !

Il a du talent, on ne va pas se mentir

Martin Weill c’est le genre de journaliste qu’on écoute attentivement, qu’on apprécie pour la justesse de ses propos, la sensibilité dont il fait preuve en interview. Il exerce son métier sans arrogance et avec empathie, et parle ui plus est couramment anglais et espagnol.

« Ce qui est très beau, c’est que vous ne savez pas que vous êtes beau », dixit Louise Bourgoin

Il se passe des choses entre Martin et Louise Bourgoin. ???? @MWeill #Quotidien pic.twitter.com/YdUherVbfx — Quotidien (@Qofficiel) 17 avril 2017

Invitée sur le plateau de Quotidien pour présenter son film Sous le même toit, l’actrice française a elle aussi craqué sur le journaliste en lui avouant à quel point elle le trouvait beau et lui demandant s’il est célibataire (avis aux intéressées : il l’est). Et le plus mignon dans tout ça, c’est que Martin ne savait plus où se mettre !

Journaliste ET musicien

Ok, c’est un peu cliché, mais Martin Weill en plus d’être un talentueux journaliste, joue de la guitare et chante également. Il n’en faut pas plus à la gente féminine pour voir en lui l’homme idéal !

Petit, il était encore plus mignon

C est qui ce bout de chou ? Indice : @martinweill Une publication partagée par @maitenab le 14 Mai 2017 à 1h37 PDT

Maïtena Biraben a partagé le week end dernier ce cliché de Martin Weill enfant qui n’a pas manqué d’attendrir les internautes. Difficile de résister à ces petites lunettes rondes et cette bouille à croquer il faut dire !