Martin Solveig et David Guetta dans le Lab Virgin Radio dimanche 25 juin

Les frenchies investissent le Lab Virgin Radio ces derniers temps, après Jabberwocky et Benjamin Biolay, Virgin Radio continue à mettre à l'honneur les talents français ! Ce dimanche 25 juin Lionel recevra deux des géants de l'électro française : Martin Solveig et David Guetta. Le premier vient juste de rejoindre la prog d'Electroshock Marseille. La bonne nouvelle c'est que Martin Solveig sera donc d'abord dans le Lab Virgin Radio, entre 20h et minuit, pour une interview qui devrait nous permettre de faire le point sur ses projets pour le reste de l'année et parler de son tout nouveau single, All Stars feat Alma !

Oh oui ????????????un sacré dimanche soir pour mon avant dernière dans @LeLabVR ! Cc @martinsolveig & @davidguetta https://t.co/rLNbDaFiN3 — Lionel VirginRadio (@LionelVirgin) 22 juin 2017

La présence de David Guetta dans le Lab Virgin Radio s'annonce tout aussi exceptionnelle. Le DJ, qui a depuis quelques années largement conquis les dancefloors américains et du monde entier, n'a plus sorti d'albums depuis 2014. Ce qui ne l'empêche pas d'enchaîner les collaborations prestigieuses, la dernière en date ? 2U feat Justin Bieber, n°3 des charts françaises et dans le top des charts partout dans le monde ! Rendez-vous entre 20h et minuit pour écouter Lionel lui tirer les vers du nez sur ses futures projets ce dimanche 25 juin sur Virgin Radio.