Martin Solveig animateur du Top Virgin Radio le 16 juin à 20H : Découvrez maintenant son nouveau single « All Stars » sur Virgin Radio !

Après une semaine spéciale Katy Perry, c'est au tour de Martin Solveig d'être à l'honneur sur Virgin Radio ! Le DJ français sera dans le Top Virgin Radio qu'il présentera entre 20h et 21h ce vendredi 16 juin. Mais ce n'est pas tout puisqu'on aura aussi l'occasion de découvrir son tout nouveau single toute la journée sur Virgin Radio et dès ce soir à 20h dans le Top Virgin Radio. All Stars verra la chanteuse de Dye My Hair et Karma ALMA en featuring sur ce titre. C'est Martin Solveig himself qui a tweeté la nouvelle il y a quelques minutes !

En janvier dernier Martin Solveig était à l'affiche d'Electroshock Strasbourg, c'est dire si chez Virgin Radio on l'estime comme l'un des artistes les plus importants de la french touch ! Le producteur a rythmé beaucoup de soirées des kids des années 2000 avec des tubes comme Everybody, Rejection ou encore Hello. Pour tout découvrir des projets de Martin Solveig en 2017, rendez-vous à 20h vendredi 16 juin pour un Top Virgin Radio d'exception et toute la journée puisqu'on vous diffusera son tout nouveau single.