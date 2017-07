On ne vous fera pas l'affront de vous présenter Martin Solveig. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, il donnait le coup d'envoi d'Electroshock à Marseille, sur le R2 Rooftop. Le DJ avait déjà fait un retour fracassant dans les charts avec Places et quelques mois plus tard, il sortait All Stars ft. Alma. Vous imaginez bien que ce nouveau single ne pouvait pas se passer de clip. Et bonne nouvelle, il est là !

On ne va pas se mentir, Martin Solveig nous a toujours habitués à des clips colorés, frais et pop (pour rappel, celui de C'est La Vie misait sur le rose). Cette fois, il a opté pour une vidéo estivale, sur fond jaune (entre autres). On y croise des bonbons, des fruits, des pâtes (oui, des pâtes), des cotons tiges et même une paire de ciseaux. Pour faire simple, ce nouveau clip est à l'image de l'artiste : déjanté, énergique et coloré. Un sans faute pour Martin Solveig qui vient nous rappeler que, malgré la météo, c'est bel et bien l'été !