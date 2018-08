Martin Garrix : X's, le nouveau morceau en featuring avec Icona Pop

Martin Garrix continue sa lancée vers le succès. Déjà bien imposé dans l'univers de la musique électronique, le jeune DJ ne cesse de surprendre. On pense notamment à ses featuring avec Khalid sur Ocean ou encore High On Life avec Bonn. Aujourd'hui, Garrix s'associe avec son compatriote CMC$ et le duo suédois Icona Pop connu pour leur fameux I Love It, écrit par Charli XCX.

X's c'est la nouvelle bombe de Martin Garrix et le morceau est déjà -très certainement, dans toute les têtes. Un titre assez estival, qui accompagne la fin proche de notre été. Un peu de soleil supplémentaire... on ne dit pas non ! Habitué aux pseudonymes (YTRAM, AREA21, etc.) c'est sous celui de GRX que le DJ sort le morceau. Pourquoi ? Qui sait ! En tout cas, on reconnait bien sa patte et on se fiche bien de connaitre la raison tant que le morceau est bon. Non ? X's pourrait facilement passer inaperçu pour les non connaisseurs du DJ et pourtant, il est plutôt bien rodé même si on doute qu'il soit destiné à devenir LE single du moment. Mais les meilleures pépites sont souvent les plus cachées. X's a du potentiel et s'écoute assez facilement. On vous laisse bien évidemment le loisir de vous forger votre propre opinion. Le morceau est à écouter ci-dessous !