Martin Garrix : un retour aux sources avec un nouvel EP ? 

Martin Garrix continue sur sa lancée et s'impose encore et toujours dans l'univers de la musique électronique. Dernièrement, ses différentes collaborations ont marquées les esprits. Notamment sur High On Life (feat Bonn) mais aussi Oceans (feat Khalid). Mais alors quel sera le nouveau projet du DJ allemand ? Eh bien, Martin Garrix s'est récemment donné comme défi de sortir un son tous les jours pendant cinq jours. Chose promise, chose due, jusqu'ici trois titres ont été dévoilé. Breach (Walk Alone) feat Blinders, Yottabyte et Latency feat Dyro.

Pour ceux que cela étonneraient, sachez que Martin Garrix n'est pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà créé la surprise en 2016 en dévoilant, cette fois là, sept sons sur une semaine. Mais alors, quand est-il de la qualité des morceaux ? Le jeune DJ n'a pas confondu qualité avec quantité. Non, les morceaux sont tout aussi pertinents et il s'autorise même à revenir vers un électro beaucoup plus house. Ce qui devrait séduire ses premiers fans. Chaque morceaux s'accompagne d'un clip à l'esthétique presque surréaliste, ce qui rend le projet d'autant plus intéressant !