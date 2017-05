Martin Garrix dévoile "There For You", sa collaboration avec Troye Sivan

Ce nouveau titre était attendu ! Après avoir fait un carton avec "In The Name Of Love" l'année dernière avec Bebe Rexha et plus récemment avec "Scared To Be Lonely" en collaboration avec Dua Lipa, le DJ et producteur Martin Garrix a invité une autre popstar sur son nouveau single. Cette fois-ci c'est le jeune australien Troye Sivan à l'origine des titres "Happy Little Pill" et "Talk Me Down" qui posera sa voix sur ce nouveau morceau dévoilé aujourd'hui et nommé "There For You". Ce titre solaire qui sent bon les vacances a été accompagné d'un clip sobre mais haut en couleurs.

Dans cette vidéo on peut y voir un mélange entre des plans de Martin Garrix et Troye Sivan mêlés à des images tirées des sets du producteur qui est le plus jeune DJ a avoir atteint la 1ère place des meilleurs DJs du monde en 2016 ! Certains chanceux avaient pu écouter ce morceau en avant-première puisque le titre a été joué par Martin Garrix lors du second week-end du festival Coachella le mois dernier. Ce titre accrocheur promet d'être dans toutes vos playlists de l'été et Martin Garrix se prépare à dévoiler son premier album cette année pendant que Troye Sivan travaille sur son second.