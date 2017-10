Marshmello feat Khalid : Silence, votre son #VirginFriday

Après Cola de Camelphat et Elderbrook, votre #VirginFriday est une autre pépite électro ! En ce vendredi 20 octobre, on vous fait découvrir une chanson à côté de laquelle vous êtes sûrement passé : Silence de Marshmello de Khalid. Vous connaissez bien la routine désormais, la chanson est à découvrir toute la journée sur l'antenne de Virgin Radio. Un titre sorti au cœur de l'été, et que vous n'entendez pas ailleurs. Grâce à Virgin Radio, vous avez toute la journée pour en tomber amoureux !

Marshmello est un producteur et DJ américain dont vous allez de plus en plus entendre parler. C'est lui qui est aux manettes du prochain single de Selena Gomez, une chanson qui sortira le 27 octobre prochain et qui est annoncée comme étant une véritable petite bombe. Quant à Khalid, on a presque plus besoin de présenter le petit prince du R&B ! Son premier album, American Teen, est l'un des meilleurs entendus cette année, le jeune chanteur de 19 ans a assuré la première partie des concerts de Lorde en Europe. Billboard vient tout juste de le mettre en couverture de son dernier numéro, en tant que talent de demain à suivre de très près. Le #VirginFriday c'est aujourd'hui et c'est sur Virgin Radio !