Maroon 5 : Whiskey, une nouvelle chanson extraite de Red Pill Blues dévoilée

Il est de plus en plus difficile de savoir à quoi ressemblera le prochain album de Maroon 5, Red Pill Blues. Le groupe dévoile Whiskey, une nouvelle chanson extraite de leur sixième album à paraître le 3 novembre prochain. Ce featuring avec A$AP Rocky, est une ballade encore très différente de l'électro pop What Lovers Do (feat SZA) ou de la pop folk Help Me Out (feat Julia Michaels) dévoilées ces dernières semaines. Amour perdu, passion dangereuse et ivresse sont convoqués sur ce joli morceau, moins marquant que les deux précédentes chansons dévoilées par le groupe.

Si What Lovers Do semble progresser tranquillement dans les charts américains (elle est actuellement 17ème du Billboard Hot 100), pour le moment difficile d'imaginer que le groupe d'Adam Levine puisse renouer avec le top du top du classement américain. Le groupe avait d'abord annoncé dans un premier temps que l'album ressemblerait à ce qu'il faisait dans leurs débuts avant de changer d'avis pour affirmer que celui-ci serait plus électro pop. Mais Red Blues Pill s'annonce finalement pour le moment comme une collection de tous les genres musicaux auxquels Maroon 5 s'est frotté ses dernières années sans que le groupe ne semble parvenir pour le moment à totalement convaincre ses fans. Affaire à suivre de très près donc.