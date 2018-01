Depuis la sortie de leur sixième album studio, Red Pill Blues, les Maroon 5 se font plutôt discrets. What Lovers Do reste pour le moment la chanson extraite de l'album ayant enregistré les meilleures performances commerciales, avec la 5ème place du Billboard Hot 100. L'époque bénie où le groupe décrochait des n°1, n°2 ou n°3 dans les charts semble pour le moment révolue. Leur tournée ne commence qu'à la fin du mois de mai aux Etats-Unis, l'espoir qu'elle soit sold out n'est donc pas à exclure, en revanche Maroon 5 n'a toujours pas annoncé de dates dans le reste du monde. Serait-ce par crainte de ne pas remplir les salles ? On en serait pas étonné au vu des ventes décevantes de leur dernier album en Europe. La sortie de leur nouveau single se fait donc dans une relative discrétion.

C'est donc Wait qui a été choisi comme second single officiel extrait de Red Pill Blues (en effet, Cold & Don't Wanna Know ne sont que des bonus sur l'album). Wait est une jolie ballade pop sur laquelle Adam Levine professe son amour à une ex. Les bangerz étant quasiment absents du dernier album de Maroon 5, pas étonnant qu'une chanson plus low key ait été choisie pour promouvoir l'album. Après tout Maroon 5 a fait son succès avec de belles sérénades, alors pourquoi pas ? Le clip surf quant à lui sur la tendance Snapchat, à l'image de la pochette de l'album où tous les membre du groupe s'affichaient avec un filtre sur le visage. Adam Levine est seul en scène, en plein lip synch de Wait, et se dévoile affublé de tous les filtres Snapchat possibles. Sa compagne Behati Prinsloo est la seule à faire une apparition dans la vidéo.