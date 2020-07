Maroon 5 tease Nobody's Love, un nouveau single

La formation d'Adam Levine a vu son bassiste se retirer de la formation la semaine dernière mais ce n'est pas une raison pour ne plus produire de musique. Hier, le groupe made in US a annoncé l'arrivée imminente d'un nouveau single le 23 juillet prochain. Ainsi, après le succès de Memories ou encore de Girls Like You, c'est Nobody's Love qui défendra maintenant les couleurs de Maroon 5.

Pour l'heure, peu d'informations circulent sur le morceau : tout ce qu'on l'on a, c'est une photo énigmatique, en technicolor. La semaine dernière, Maroon 5 a annoncé préparer une tournée nord- américaine pour 2021 - de nombreuses dates ayant été reportées en raison de la Pandémie de Coronavirus.