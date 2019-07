Maroon 5 : Sugar bat un record spectaculaire sur Youtube !

Petit retour vers le passé : en 2014, Maroon 5 sortait son cinquième album (sobrement intitulé V), porté par des singles tels que Animals ou encore Maps. Une fois de plus, la formation signait là un opus fait de hits, taillés pour la radio mais aussi pour la scène. Or, il y a un single qui a fait plus parler que les autres, il y en a un qui s'est démarqué : Sugar. Pourquoi ? Pour son clip, bien sûr ! Souvenez-vous, Adam Levine et sa bande ont sillonné Los Angeles dans un seul et unique but : surprendre le plus de mariages possible. Pendant longtemps, les internautes se sont interrogés : était-ce fake ? Ou alors, maroon 5 avait-il vraiment réussi son pari ?

Toujours est-il que cinq ans plus tard, le clip vient de battre un tout nouveau record en dépassant les 3 milliards de vues sur Youtube - ce qui en fait la neuvième vidéo la plus regardée sur la plateforme. Un joli score pour Maroon 5 qui continue de squatter les charts avec Girls Like You ft. Cardi B.

Allez, pour fêter ça, on se le remet !