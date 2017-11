Maroon 5 se déguise en musiciens du métro et surprennent les New Yorkais 

Jolie surprise pour les usagers du métro New Yorkais il y a quelques jours. Invités de l'émission de Jimmy Fallon, Adam Levine et James Valentine, se sont déguisés en musiciens du métro en compagnie de l'animateur et se sont installés dans la station de métro au pied du Rockfeller Center (où se trouve les studios de NBC et donc du Tonight Show de Jimmy Fallon). Cachés derrière de fausse barbe et couvre-chefs, le trio a interprété une version country du titre Crazy Little Thing Called Love de Queen devant une petit troupe de spectateurs plutôt conquis avant que Jimmy Fallon ne révèle la supercherie.

Quand Jimmy Fallon, Adam Levine et James Valentine ont révélé leur véritable identité, la foule de spectateurs n'a fait que grossir et pour le plus grand plaisir de celle-ci ils ont entonné le tube Sugar. Joli clin d'oeil au clip de cette chanson où Maroon 5 faisait la vraie-fausse surprise à des mariés de débarquer à leur cérémonie pour leur entonner cette chouette sérénade. Le groupe est actuellement en pleine promotion de leur sixième album, Red Pill Blues. La tournée qui accompagne la sortie de cet opus débutera en mai prochain du côté des Etats-Unis. La tournée européenne n'a toujours pas été annoncée en revanche.