Maroon 5 rate son concert et s'excuse auprès de ses fans !

Ce jeudi 27 février, le célèbre groupe Maroon 5 était en concert au Chili dans le cadre du festival de Viña Del Mar. Une prestation qui a visiblement mal tournée puisque Adam Levine, le leader, a été forcé de s'excuser sur les réseaux sociaux pour un show que les fans et les internautes ont trouvé totalement raté. En effet, certains n'ont pas hésité à pointer du doigt le fait que le groupe soit arrivé en retard, que ses membres manquaient clairement d'énergie, que de nombreuses fausses notes aient été relevées et qu'il n'y ait eu quasiment aucune interaction avec le public présent ce soir-là.

C'est donc deux jours plus tard sur son propre compte Instagram qu'Adam Levine a tenu à réagir aux critiques à l'égard de son groupe. "Pour être tout à fait franc, il y avait des choses qui m'ont refroidi hier soir, et je les ai laissées m’atteindre" a-t-il précisé avant d'ajouter que "Le concert d'hier noir n'était pas notre meilleur, et pour cela, tout ce que je peux vous dire c'est que je suis vraiment désolé". Un mea-culpa tout à l'honneur de l'interprète de Moves Like Jagger qui devrait retenir la leçon pour une prochaine venue dans le pays d'Amérique du sud.