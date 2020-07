Maroon 5 : Le bassiste Mickey Madden quitte le groupe !

C'est une période sombre pour Maroon 5 ! Il y a quelques jours, Mickey Madden, le bassiste du groupe, était arrêté suite à une violente altercation avec sa compagne à laquelle il aurait infligé "une blessure traumatique". Libéré sous caution depuis ce malheureux incident, le musicien a annoncé dans la foulée qu'il quittait le célèbre groupe de pop rock américain jusqu'à nouvel ordre : "Je dois gérer avec certaines choses et les confronter, c'est pour cela que j'ai décidé de quitter le groupe Maroon 5 pour le moment. Pendant cette période, je ne veux pas être une distraction pour le groupe. Je leur souhaite le meilleur".

Mickey Madden

Véritable choc pour les fans de Maroon 5, l'information a tout de suite été prise au sérieux par les équipes en charge du groupe de rock. "Nous sommes profondément déçus par cette nouvelle. Plus nous en apprenons, et plus nous attendons de voir comment ces événements vont évoluer. Pour l'instant, nous laissons à toutes les personnes concernées le temps dont elles ont besoin pour régler leurs problèmes" a expliqué un porte-parole de Adam Levine et ses acolytes. Membre fondateur du groupe en 1994, Mickey Madden demeure flou sur son avenir au sein de la bande à l'origine des tubes Memories ou Girls Like You. Une réponse devrait probablement être apportée aux fans d'ici mars 2021, date de lancement de leur tournée mondiale.