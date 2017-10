Red Pill Blues, sixième album de Maroon 5, sortira le 3 novembre prochain. Le groupe a dévoilé la tracklist de son nouvel opus, et on a découvert avec surprise que ni Cold ni Don't Wanna Go n'en faisait partie. Ces deux titres ne seront présents que sur la version deluxe de l'album en tant que chansons bonus. What Lovers Do feat SZA, un titre plus électropop que jamais, était donc bien le premier single extrait de Red Pill Blues. La chanson est en pleine progression dans le Billboard Hot 100, et détient actuellement la 20ème place du classement américain. Le groupe vient également de dévoiler une toute nouvelle chanson, un single promotionnel avec Julia Michaels, intitulée Help Me Out, à écouter ci-dessous.

Help Me Out sonne comme un retour aux sources pour Maroon 5, une jolie ritournelle pop portée par les effets de voix d'Adam Levine et la touche, toujours agréable de Julia Michaels. Pas étonnant de retrouver la chanteuse sur ce titre, Adam Levine avait poussé un coup de gueule en août dernier lorsque les MTV VMA's avait coupé la performance de Julia Michaels. L'univers de la jeune femme rencontre celui des Maroon 5 dans une parfaite harmonie. Outre SZA et Julia Michaels, Red Pill Blues contiendra des collaboration avec les rappeurs LunchMoney Lewis et A$AP Rocky. Rendez-vous le 3 novembre pour découvrir Red Pill Blues en intégralité.