Maroon 5 : Ils rendent un bel hommage à leur manager dans le clip Memories (VIDEO)

Ces derniers jours, Maroon 5 marque son grand retour avec le titre Memories. Un morceau accompagné d'un clip très simple dans lequel apparaît le visage d'Adam Levine, l'air grave, sur fond noir. Au sommet des charts depuis des années, le groupe a signé l'an dernier l'un de ses plus gros succès avec Girls Like You. Les membres du groupe se sont également produit lors de la mi-temps du Superbowl. Seulement voilà, les Maroon 5 ont connu un grand malheur avec la disparition subite de Jordan Feldstein, leur manager historique.

"C’est une tragédie à laquelle nous avons été confrontée, et de loin l’un des moments les plus tristes de notre vie, et personnellement de la mienne. C’est un enfant que je connais depuis que nous portons des couches. Il était l'une des personnes les plus importantes de ma vie dès mon plus jeune âge." avait alors confié Adam Levine. Et c'est en partant de leur douleur qu'est né le morceau Memories. Un titre touchant qui nous rappelle que personne n'est immortel...