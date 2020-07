Maroon 5 dévoile Nobody's Love (VIDEO)

Après les succès de Memories ou encore de Girls Like You, Maroon 5 nous revient avec Nobody's Love. Alors que le bassiste du groupe vient de quitter la formation, alors que la crise de coronaviorus empêche Maroon 5 de se produire sur scène, le groupe ne compte pas se reposer sur ses lauriers - bien au contraire : Nobody's Love est sorti cette nuit, après quelques jours de teasing :

S'il faudra attendre encore un peu avant de les retrouver en concert (notez qu'Adam Levine et sa bande travaillent actuellement à la reprogrammation des concerts), Nobody's Love nous rappelle que plus les années passe, plus le groupe est capable de se ré-inventer. Nostalgie et mélancolie, le parfait mélange pour vos soirées d'été.