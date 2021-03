Maroon 5 dévoile le clip de Beautiful Mistakes (VIDEO)

Il est là ! Après quelques jours de patience, Maroon 5 et Megan Thee Stallion dévoilent enfin le clip de Beautiful Mistakes.

Le retour de Maroon 5 est amorcé : après quelques mois passés loin des charts, Adam Levine et sa bande ont choisi de teaser leur album à venir avec Beautiful Mistakes - en duo avec Megan Thee Stallion. Après une lyric video et quelques extraits sur TikTok, le clip complet est enfin disponible (et il est à découvrir sans plus attendre).

Au programme, une virée psychédélique qui tranche nettement avec l'ambiance désertique qui hante les rues de Los Angeles. L'idée ? Y voir Adam Levine et Megan Thee Stallion répandre la joie - et en ce moment, on en aurait bien besoin. « Je n'arrêtais pas de lui lancer des blagues pendant le tournage, elle était morte de rire. Elle est si talentueuse. C'est une superstar mais dans le vrai sens, elle a de la classe et nous nous sommes éclatés sur le le tournage », a d'ailleurs confié Adam Levine.

Pour marquer son retour, Maroon 5 ne se contente pas d'un clip : sachez que le 30 mars prochain, la formation originaire de Californie livrera un live virtuel qui proposera des morceaux inédits.